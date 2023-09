Palermo, tegola Di Mariano: l'esterno fuori per almeno due settimane

Il Palermo dovrà fare a meno di Francesco Di Mariano per almeno due settimane. Il numero 10 si era fermato per un affaticamento muscolare nella rifinitura di lunedì, prima della partenza verso Venezia. Le indagini strumentali a cui si è sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione all’adduttore lungo sinistro.

L’attaccante ha già iniziato il percorso di recupero. Non ci sarà certamente per la partita di domenica contro il Sudtirol e nemmeno per la trasferta di Modena. Almeno due settimane di stop; potrebbe rientrare per il match casalingo contro lo Spezia di lunedì 23 ottobre. Davvero sfortunato Di Mariano, che era già stato fermo durante il ritiro ed era stato costretto a terminare la scorsa stagione anzitempo.

Corini dovrà fare a meno anche di Ales Mateju, alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia. Il terzino destro ha svolto un lavoro differenziato ed è in dubbio per la sfida di domenica pomeriggio contro gli altoatesini. Al suo posto, potrebbe giocare Kristoffer Lund a destra, in un ruolo non prettamente suo ma che può occupare senza problemi per averlo già ricoperto in carriera. A sinistra, spazio ad Aurelio. Intanto è proseguita la preparazione dei rosanero a Torretta. I calciatori che hanno giocato più di 45 minuti martedì sera hanno svolto un'attivazione tecnica e mobilità ed un lavoro intermittente, mentre il resto del gruppo un'attivazione tecnica e mobilità, possesso palla, un lavoro intermittente ed una partita a tema.