Venezia-Palermo, le formazioni ufficiali: Vasic e Coulibaly dal primo minuto

Corini rivoluziona il centrocampo. Per la trasferta di Venezia l’allenatore bresciano sceglie Vasic (come anticipato) e Coulibaly dal primo minuto.

In difesa, dentro Lund al posto di Aurelio a cui è stato concesso quindi un turno di riposo. Vista l’indisponibilità di Di Mariano, ecco poi Insigne di nuovo dall’inizio schierato a destra del tridente. In difesa, confermati Lucioni e Ceccaroni con Mateju a sgasare sulla fascia destra. Come al solito, Pigliacelli difenderà infine i pali della porta rosanero. Anche il Venezia scegli il tridente con Johnsen, Pohjanpalo e Gytkjaer. Di seguito le formazioni ufficiali di Venezia-Palermo:

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VENEZIA (4-3-3): 1 Joronen; 27 Candela, 15 Altare, 4 Idzes, 33 Sverko; 6 Busio, 8 Tessmann, 24 Lella; 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 9 Gytkjaer. A disposizione: 12 Bertinato, 23 Grandi, 7 Zampano, 10 Pierini, 13 Modolo, 19 Bjarkason, 21 Cheryshev, 25 Dembelé, 28 Mikaelsson, 31 Ullmann, 38 Andersen, 77 Ellertsson. Allenatore: Vanoli.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 5 Lucioni, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 20 Vasic, 4 Gomes, 80 Coulibaly; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco. A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 27 Soleri, 31 Aurelio, 53 Henderson.

Arbitro: Baroni (Firenze). Assistenti: Rossi (Rovigo) - Votta (Moliterno). Quarto Ufficiale: Ancora (Roma 1). VAR: Maggioni (Lecco). AVAR: Paganessi (Bergamo).