Dove vedere in tv Venezia-Palermo: ecco tutte le opzioni, diretta testuale su Gds.it

Nemmeno il tempo di resettare dopo la sconfitta casalinga contro il Cosenza, che martedì (26 ettembre, ore 20.30) il Palermo sarà impegnato a Venezia, allo stadio Luigi Penzo. Il match sarà valido per la settima giornata del campionato di serie B. I rosanero vogliono dare una risposta dopo l’opaca prestazione offerta al Barbera venerdì sera, mentre la squadra di Vanoli cerca il successo dopo il pareggio esterno sul campo del Brescia. Una partita dal sapore di alta classifica.

Un possibile scontro diretto in ottica promozione, là dove nella scorsa stagione Brunori e compagni persero 3-2. Al Penzo è prevista una buona cornice di pubblico, ma chi non andrà allo stadio dove potrà seguire la sfida? Sarà disponibile in diretta tv sia su Dazn che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma. Si potrà seguire l’evento in Diretta streaming su Dazn tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone.

L'alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Streaming anche su Sky Go o Now Tv. Sul web la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito www.gds.it e su Tgs dove da quest'anno il collegamento avviene 15 minuti prima del fischio arbitrale, un pre-gara durante il quale verranno mostrate le immagini dallo stadio Luigi Penzo e l'arrivo dei tifosi che man mano riempiranno il settore ospiti.

Altra novità stagionale riguarda il collegamento su Rgs: “Studio Stadio” va in onda, oltre che su Tgs, anche sull'emittente radiofonica. Dalle 20 la precedenza verrà data alle notizie che giungono dallo stadio Penzo e a far da collante tra uno spazio e un altro ci sarà la musica di Radiogiornale di Sicilia. Nel post partita spazio ai commenti, all'analisi del risultato e alle interviste a Corini e ai giocatori rosanero.