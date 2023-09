Palermo-Cosenza, Corini schiera i titolarissimi: Aurelio e Stulac dal primo minuto

Niente turn over. Corini sceglie i titolarissimi contro il Cosenza. Aurelio vince il ballottaggio con Lund e Stulac si prende ancora una volta la cabina di regia. In attacco confermato Di Mariano, con Insigne che scalpita per entrare a gara in corso. A centrocampo Segre ed Henderson saranno le mezzali. Stessa formazione schierata ad Ascoli, per cercare di ottenere tre punti fondamentali. Il Cosenza si schiera con il 4-2-3-1 con l’ex Tutino esterno destro e Mazzocchi dietro l’unica punta Forte. Rispoli, altro ex del match, partirà dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali:

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 5 Lucioni, 32 Ceccaroni, 31 Aurelio; 53 Henderson, 6 Stulac, 8 Segre; 10 Di Mariano, 9 Brunori (C.), 17 Di Francesco.

A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 7 Mancuso, 11 Insigne, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 27 Soleri, 80 Coulibaly.

Allenatore: Corini.

COSENZA (4-2-3-1): 1 Micai; 17 Cimino, 23 Venturi, 13 Meroni, 11 D’Orazio (C.); 98 Zuccon, 14 Calò; 7 Marras, 30 Mazzocchi, 9 Tutino; 10 Forte.

A disposizione: 77 Marson, 2 Sgarbi, 3 Rispoli, 6 Fontanarosa, 19 Crespi, 20 Arioli, 24 Viviani, 26 Praszelik, 31 Canotto, 33 La Vardera, 34 Florenzi, 42 Voca.

Allenatore: Caserta.