Palermo, Corini perde Valente: lesione all’adduttore e niente Cosenza

Il Palermo perde Nicola Valente per la sfida contro il Cosenza. Il giocatore già ieri aveva svolto un allenamento differenziato. Oggi (20 settembre) si è sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione miotendinea di primo grado dell'adduttore destro.

L’esterno offensivo ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma è certo che non ci sarà per il match di venerdì contro il Cosenza ed è difficile il suo impiego anche per il turno infrasettimanale di martedì 26 settembre contro il Venezia (in trasferta). Le sue condizioni saranno da valutare giorno dopo giorno dallo staff medico.

In ogni caso, il Palermo è coperto sulla fascia destra dove sarà ancora una volta Di Mariano il titolare con Insigne pronto a subentrare dalla panchina. Ieri l’ex Frosinone si è allenato parzialmente in gruppo ma difficilmente verrà rischiato dall’inizio, soprattutto in ottica Venezia. Intanto sono proseguiti i lavori a Torretta, dove anche oggi la squadra di Corini si è allenata in vista del match di venerdì sera valevole per l’anticipo della sesta giornata del campionato di Serie B. I rosanero hanno svolto un'attivazione e mobilità, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro.