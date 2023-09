Palermo, Insigne verso il recupero: sarà a disposizione per il Cosenza

Eugenio Corini avrà a disposizione Roberto Insigne per il match contro il Cosenza, in programma venerdì alle 20.30 al Barbera. Come comunicato dalla società tramite una nota diffusa sul proprio sito ufficiale, infatti, l’attaccante ex Frosinone si è allenato questa mattina parzialmente in gruppo.

Il fastidio all’adduttore è quasi un lontano ricordo e il giocatore sarà pronto, salvo sorprese, alla sesta giornata del campionato di serie B. Anche Vasic sta bene dopo il trauma contusivo al calcagno. Il centrocampista ha svolto tutta la seduta interamente con il gruppo. Differenziato invece per Nicola Valente.

In questo scenario Corini sta preparando la sfida al Cosenza, la quinta per ì rosanero che hanno da recuperare una partita (contro il Brescia) valida per la seconda giornata. “I rosanero- si legge nella nota del club - hanno effettuato un'attivazione e mobilità, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva, sviluppi offensivi ed una partita a tema”. Contro il Cosenza il Palermo può entrare nella storia: mai infatti ì rosanero, tra serie A e serie B, hanno ottenuto 4 vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate.