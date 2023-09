Palermo, la carica di Aurelio: «Suderemo fino alla fine per la Serie A, la testa è già al Cosenza»

«Lotteremo fino all’ultimo minuto per andare in Serie A e regalare questo sogno ai nostri tifosi». Determinato, carico e pieno di ambizione Giuseppe Aurelio, terzino del Palermo arrivato a gennaio scorso dal Pontedera, squadra di Serie C. «Sto bene dopo l’infortunio – ha detto ai microfoni del club – e mi è dispiaciuto non esserci per buona parte del ritiro. Ma adesso sto benissimo».

Il terzino è tornato sulla vittoria di Ascoli: «Siamo stati bravi, abbiamo vinto contro un avversario tosto, siamo 22 titolari, chiunque può deciderla come ha fatto Leo con quel tocco alla fine». Autore di un’ottima prestazione, anche Aurelio ha sfiorato il gol nel primo tempo: «Era una situazione che avevamo provato e riprovato in allenamento – ha rivelato –, peccato che non ho segnato ma sarà per un’altra volta».

Non c’è tempo di ricaricare le batterie. Già venerdì, al Renzo Barbera, arriva il Cosenza: «Abbiamo la testa al prossimo avversario, sono forti e hanno pareggiato contro il Venezia, che è una grande squadra. Verranno qui con il coltello tra i denti, ma non sarà facile per loro. Non vediamo l’ora – ha aggiunto – di giocare davanti al nostro grande pubblico».

Unico obiettivo in testa, Aurelio sa che non sarà facile, ma promette il massimo: «Daremo tutto, ci sono altre squadre competitive e lo sappiamo, ma vogliamo sudare fino all’ultimo secondo per andare in Serie A. Siamo tutti determinanti, chi gioca dall’inizio e chi entra a gara in corso».

Aurelio sposta poi l’attenzione sul centro sportivo di Torretta: «Finalmente abbiamo un centro tutto nostro, siamo felici. La società ci mette tutto a disposizione, la colazione, il pranzo e le attrezzature. Presto i lavori saranno finiti, dopo 123 anni avere una casa tutta nostra è motivo di grande orgoglio». Poco meno di un anno in rosanero. Tanto è bastato ad Aurelio per innamorarsi della città di Palermo: «Grazie alla mia ragazza, ho visitato tanti bei posti, sono andato anche al santuario di Santa Rosalia. Le persone qui mi hanno trattato sempre bene e sono sempre super disponibili. Ringrazio tutti».

In alto Giuseppe Aurelio (foto dal sito ufficiale del Palermo)