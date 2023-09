Palermo, per abbonarsi c'è tempo fino al 19 settembre: ecco come fare

Sta per terminare la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024. Il Palermo, tramite una nota diffua sul proprio sito ufficiale ha reso noto che ci sarà tempo fino alle 23.59 di giorno 19 settembre per sottoscrivere il proprio abbonamento. Gli appassionati che non si sono ancora abbonati potranno ancora farlo online su palermofc.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Vivaticket, compreso il punto vendita Vivaticket “Siamo Aquile Bar e Store” all’interno dello Stadio Renzo Barbera.

La campagna è iniziato il 4 luglio e sono quasi 12 mila i sostenitori che hanno deciso di seguire il Palermo per tutta la stagione. Chissà che le tre vittorie di fila non portino ad una impennata finale delle tessere sottoscritte.

La squadra di Corini vola sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo maturato ad Ascoli (il secondo in trasferta in 4 partite giocate) e occupa adesso il secondo posto in classifica aspettando il match tra Parma e Catanzaro. Il club ricorda inoltre, che è stata rinnovata la convenzione con l’Università di Palermo, mentre novità di quest’anno è la “promo famiglia”, dedicata alle famiglie e agli under 14, a cui sarà riservato uno specifico settore dello stadio in gradinata superiore.