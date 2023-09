Ascoli-Palermo, tradizione rosanero positiva: i bianconeri non vincono da quindici anni

Torna il campionato di Serie B. Il Palermo affronterà sabato alle ore 14 l’Ascoli, allo stadio Del Duca. Una trasferta che lo scorso anno è stata vincente per gli uomini di Corini, che si erano imposti 1-2 grazie alla doppietta di Brunori. Fu la terza vittoria di fila per il Palermo, ed era la giornata numero 23. E domani (16 settembre) potrebbe di nuovo essere il terzo successo di fila anche se appena alla quinta giornata. In totale, quello di domani sarà il 35esimo incontro tra le due squadre.

In generale, i precedenti sorridono ai rosanero, che hanno vinto in totale 14 volte, mentre 9 volte ha avuto la meglio l’Ascoli, 7 delle quali allo stadio Del Duca. Ad Ascoli, i siciliani hanno comunque una buona tradizione visto che per 5 volte hanno vinto e per 5 pareggiato. Quattro dei 5 successi sono stati ottenuti col risultato di 1-2. L’ultimo successo dell’Ascoli davanti ai propri tifosi risale ormai alla stagione 2006-2007 in serie A.

Dal primo confronto risalente alla stagione 1973-1974, l’Ascoli ha ottenuto 9 successi mentre 11 sono stati i pareggi. Il primo confronto, fu favorevole proprio ai marchigiani, sulla cui panchina sedeva Carlo Mazzone (scomparso da qualche settimana). Fu anche la prima di 6 vittorie consecutive dal ’74 al ’95. Un vero e proprio periodo nero per il Palermo, che tornò a vincere nella stagione ‘97/98. Un precedente anche nella stagione 2003-2004, quella della promozione in serie A del Palermo dopo 32 anni. I rosanero si imposero per 1-2 con gol di Toni e Mutarelli. Domani di nuovo una di fronte all’altra, per conquistare i tre punti.