Palermo, si torna a lavoro dopo i due giorni di riposo: ancora a parte Valente

Il Palermo torna a lavorare dopo i due giorni di riposo concessi da Eugenio Corini. Doppia seduta a Torretta per Brunori e compagni. Si è allenato a parte Nicola Valente, che ieri ha svolto un lavoro differenziato in seguito ad un sovraccarico muscolare. Ancora fuori Buttaro, che ne avrà per altre due settimane circa e stesso scenario anche per Insigne che potrebbe recuperare per la sfida contro il Venezia tra tre settimane.

Per il resto, squadra a completa disposizione di Corini. I rosanero hanno svolto di mattina attivazione e test atletici in campo ed un circuit training in palestra, mentre nel pomeriggio un'attivazione e mobilità, giochi a squadre, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva e partite a campo ridotto.

Mancano ancora diversi giorni, ma nel mirino c’è già la trasferta di Ascoli del 16 settembre (ore 14), sfida valida per la quinta giornata del campionato di serie B.