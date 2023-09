La gioia di Corini: «Avevamo bisogno di una vittoria così, che bello sentire cantare i tifosi»

“Sono soddisfatto per la sfida. Abbiamo lavorato bene e creato occasioni per trovare altri gol”. Corini esprime in conferenza stampa tutta la sua gioia per la vittoria (3-0) ottenuta contro la Feralpisaló.

“Avevamo bisogno di fare una prestazione così - ha detto Corini - soprattutto dal punto di vista psicologico. Sono contento sei gol con marcatori diversi, è importante sapere che tutti possono fare gol. Brunori non ha segnato ma ancora non ha capito se fosse regolare o meno quello con il Bari (ride ndr)”.

L’unico neo è l’infortunio di Insigne, che lo ha costretto ad uscire nel corso del primo tempo: “Difficile sapere l’entità quando si tratta di problema muscolare. Dobbiamo aspettare nei prossimi giorni e speriamo di recuperarlo presto perché è stato determinante oggi. Ha sentito tirare, speriamo sia una semplice contrattura”. Una vittoria frutto anche del dominio a centrocampo: “Al centro metto le qualità dei giocatori rispetto all’obiettivo della squadra e del campionato. Abbiamo 22 titolari, penserò ad ogni partita per capire come impostare bene”. È frutto, anche del supporto incessante del pubblico che Corini ha così commentato: “Uno spettacolo vedere cantare la curva per 95 minuti”.