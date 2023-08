Palermo-Feralpisalò, le probabili formazioni: Henderson dal primo minuto, scalpita Di Francesco

Henderson (nella foto), nuovo centrocampista del Palermo, si candida alla prima maglia da titolare. Eugenio Corini lo ha fatto entrare per uno spezzone di gara nel match di Reggio Emilia contro la Reggiana. Sprazzi di ottimo calcio e piede educato.

Sabato (2 settembre ore 18.30), contro la Feralpisalò, potrebbe essere la prima da titolare con la maglia rosanero. Per il match che vale la quarta giornata del campionato di serie B, l’allenatore bresciano dovrebbe ritrovare dal primo minuto anche Aurelio, ormai pienamente recuperato dopo l’infortunio. Non è comunque da escludere l’utilizzo di Lund, vista l’ottima prestazione fornita al suo debutto assoluto in Italia, contro la Reggiana (ha propiziato lui il gol di Lucioni).

In porta giocherà ovviamente Pigliacelli, a sinistra ancora Mateju vista l’indisponibilità di Buttaro e al centro Lucioni e Ceccaroni che tanto bene hanno fatto martedì sera. A centrocampo Gomes potrebbe rifiatare e lasciare spazio a Stulac dal primo minuto. Lo sloveno non è partito negli undici titolari a Reggio Emilia e si candida fortemente ad una maglia dal primo minuto.

Henderson come detto favorito su Vasic e Segre dovrebbe ancora partire dall’inizio dopo la grande prestazione (con gol) al Mapei Stadium. In attacco, l’arrivo di Federico Di Francesco non cambierà, almeno per il match di sabato, i piani iniziali di Corini che dovrebbe ancora scegliere Insigne sull’out di destra, Di Mariano a sinistra e Brunori al centro dell’attacco. L’ex Lecce, ufficializzato oggi (31 agosto) scalpita comunque per entrare a gara in corso. Rispetto alla gara persa ad Ascoli (3-0) Stefano Vecchi, allenatore della FeralpiSalò, dovrebbe cambiare invece due pedine: La Mantia al posto di Butic in attacco e Fiordilino (ex Palermo) a far rifiatare Carraro. Nell’attacco a tre, ancora confermato l’ex Mattia Felici, che a Palermo ricordano per aver segnato il primo gol post fallimento a Marsala (match terminato 0-1).

Ecco le probabili formazioni di Palermo e FeralpiSalò:

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio (Lund); Henderson (Vasic), Stulac, Segre; Insigne, Brunori, Di Mariano. All. Corini

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Ferrarini, Ceppitelli, Pilati, Tonetto; Hergheligiu, Fiordilino, Balestrero; Felici, La Mantia, Di Molfetta. All. Vecchi