Palermo, c'è l'accordo per Coulibaly mentre Di Francesco è già arrivato in città

Il Palermo ha completato il reparto di centrocampo. Con un blitz nella tarda serata di ieri, il direttore sportivo Leandro Rinaudo ha chiuso per Mamadou Coulibaly della Salernitana. Contatti iniziati 3 giorni fa e accordo trovato rapidamente con De Sanctis, ds dei granata, e con l’entourage del giocatore.

Arriva al posto di Damiani, ormai pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus Next Gen in serie C. Forte fisicamente, buon piede e discreta attitudine al gol: ne ha segnati 3 nella scorsa stagione in serie B con la maglia della Ternana, in 28 presenze, insieme ad un assist. Due anni fa ben 11 presenze in serie A con la Salernitana che riuscì a salvarsi all’ultima giornata. Tre apparizioni anche con l’Udinese nell’annata 2020-2021.

Solo 24 anni ma già 104 presenze in serie cadetta; centrocampista esperto della categoria nonostante la giovane età. Il suo ruolo naturale è la mezzala ma all’occorrenza può fare anche il mediano. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità, Corini conta di averlo a disposizione già per il match di sabato contro la FeralpiSalò ma non sarà semplice.

Più probabile invece la presenza di Federico Di Francesco, che ieri sera (30 agosto) è arrivato in città e oggi firmerà il contratto con i rosanero e diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Palermo. A meno di cavilli burocratici, già sabato come detto potrà essere a disposizione di Eugenio Corini per l’esordio al Barbera in B.