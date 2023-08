Reggiana-Palermo, le formazioni ufficiali: ecco Lund, a centrocampo Segre preferito a Stulac

Confermate le indiscrezioni della vigilia. Corini sceglie Kristoffer Lund per la corsia di sinistra contro la Reggiana. L’allenatore bresciano non ha rischiato Aurelio, reduce da un infortunio (superato, ma che non gli permette ancora di essere al 100%).

Prima presenza stagionale per il danese, al debutto nel campionato di serie B, e prima volta anche per la coppia Lucioni-Ceccaroni al centro della difesa. Sulla destra ecco Mateju, che come anticipato era favorito su Alessio Buttaro. A centrocampo non ci sarà Stulac; al suo posto Corini ha scelto Jacopo Segre.

Niente doppio play dunque, ma due mezzali di ruolo per dare più attacco alla profondità. In avanti ancora Brunori, Di Mariano e Insigne, come a Bari nel match terminato 0-0. Si schiera invece con il 4-3-1-2 la Reggiana di Nesta, con Girma trequartista alle spalle di Pettinari e Vergara. Non c’è l’ex di giornata Luca Vido, che non sarà nemmeno in panchina. A centrocampo, l’ex Milan e Lazio ha scelto Portanova, Bianco e Kabashi. Quest’ultimo preferito a Cigarini. Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

REGGIANA (4-3-1-2): 22 Bardi; 17 Libutti, 4 Rozzio (cap.), 27 Marcandalli, 3 Pieragnolo; 90 Portanova, 77 Kabashi, 42 Bianco; 80 Girma; 23 Pettinari, 30 Vergara. A disposizione: 1 Sposito, 12 Satalino, 7 Varela, 8 Cigarini, 10 Lanini, 14 Shaibu, 15 Fiamozzi, 19 Romagna, 24 Nardi, 31 Sampirisi, 39 Cavallini. Allenatore: Nesta.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 5 Lucioni, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 20 Vasic, 4 Gomes, 8 Segre; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano. A disposizione: 1 Desplanches, 12 Nespola, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio, 53 Henderson. Allenatore: Corini.