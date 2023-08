Palermo, Kourfalidis per completare il centrocampo: primi contatti col Cagliari

Dopo l’acquisto di Kristoffer Lund, il Palermo cerca almeno un altro centrocampista e un attaccante per completare il mercato in entrata. La dirigenza rosanero ha messo nel mirino Christos Kourfalidis per la mediana. Prima richiesta di informazioni al Cagliari per capire la fattibilità dell’operazione. Un sondaggio che potrebbe presto diventare trattativa.

Per il 20enne greco, che lo scorso anno ha collezionato 23 presenze (di cui 2 ai playoff) impreziosite da un gol e 2 assist, c’è però anche l’interesse della Ternana. Il club umbro, dopo aver chiuso l’affare Gregorio Luperini (ex Palermo) vuole ulteriormente rinforzare il reparto di centrocampo. I rosanero hanno però già dimostrato di saper battere la concorrenza (vedi l’acquisto di Vasic).

Kourfalidis è il nuovo obiettivo del duo Rinaudo-Bigon dopo che Morutan ha firmato per l’Ankaragucu, dal Galatasaray, restando così ancora in Turchia. Il centrocampista greco, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, è molto duttile. Può giocare infatti da mezzala ma anche da trequartista. Un vero e proprio jolly di cui Corini avrebbe bisogno.

Nella sua giovane carriera vanta anche due presenze in serie A nella stagione 2021-2022, sempre con i rossoblù. Sedici minuti contro la Fiorentina (22esima giornata) e appena un minuto contro l’Atalanta una settimana più tardi (23esima giornata). Aveva soltanto 18 anni ma Walter Mazzarri, ai tempi allenatore dei sardi, decise di buttarlo nella mischia così giovane. Poi in panchina senza tuttavia scendere in campo contro Empoli, Torino, Lazio e Milan. Talento da vendere e futuro tutto da scrivere. Il Palermo ci pensa.