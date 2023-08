Palermo, ci siamo: contro il Cagliari prove di Serie A, si parte dal 4-3-3

Nasce ufficialmente stasera (sabato 12 agosto), con la prima partita di Coppa Italia a Cagliari, il nuovo Palermo, la squadra che nell'immaginario dei propri fans e negli auspici della proprietà dovrebbe lottare per la promozione in A dopo un anno di «assestamento» nella categoria. Nasce all'insegna della fiducia dopo l'ultimo test amichevole vinto contro il Trento, ma anche con la consapevolezza che qualcosa dovrà ancora essere fatto prima della chiusura delle liste (1 settembre).

Qualcosa di non secondaria importanza, perché c'è qualche ruolo ancora scoperto nello scacchiere di Corini. Intanto sulla linea difensiva a sinistra. Oggi sulla fascia mancina, con l'infortunio di Aurelio, potrebbe giocare ancora una volta Ceccaroni, che è principalmente un centrale; ma anche in avanti, dove Brunori per il secondo anno di fila è l'unico giocatore che offre precise garanzie. Niente da dire sul valore e sull'impegno di Soleri, più volte protagonista di reti prodigiose; di Mancuso (che oggi dovrebbe giocare largo a sinistra dopo l'infortunio alla caviglia) sappiamo poco, ha trascorsi importanti ma non si può dire che a Como abbia incantato. Insomma, ci sembra che al reparto manchi qualcosa per essere considerato di prima fascia. Da stasera ne sapremo di più.

Il calcio di agosto racconta spesso bugie perché le gambe sono pesanti per i carichi di lavoro e perché come abbiamo detto le liste di trasferimenti sono ancora aperte, ma contro questo Cagliari neopromosso in Serie A, che ha cambiato poco e che ha perso per infortunio il suo bomber Lapadula, potremo cominciare a capire che stagione ci aspetta. Lo capiremo intanto dalla tenuta della difesa. Con Lucioni e Ceccaroni il salto di qualità è stato innegabile, ma la mancanza di un esterno obbligherà appunto l'ex del Lecce a giocare nuovamente a sinistra e al centro Marconi sembra favorito su Nedelcearu. Una valutazione definitiva sarà possibile quando centralmente sarà schierata la coppia Lucioni-Ceccaroni.

Lo capiremo dagli equilibri che si troveranno a centrocampo, se e come Stulac, Vasic e Gomes, impiegati finora stabilmente da Corini, riusciranno a parlare lo stesso linguaggio. È il reparto che ha cambiato di più (lo scorso anno Segre e Saric furono schierati con grande continuità), è il cuore pulsante della squadra.

Le domande più ricorrenti sono le seguenti: Stulac riuscirà a prendere per mano la squadra, a dettarne i tempi, dopo la stagione persa per infortunio? Il giovanissimo Vasic riuscirà a imporre il suo talento anche in una categoria superiore nella quale non ha mai giocato? E Gomes, impiegato nella scorsa stagione davanti alla difesa, saprà adeguarsi al ruolo di mediano? Dalle risposte a queste domande capiremo se il Palermo riuscirà a produrre un calcio equilibrato e armonioso, dopo le «legnosità» della passata stagione, segnata fortemente da iniziative individuali e da una circolazione della palla a dir poco prevedibile.

Sul reparto offensivo abbiamo già detto qualcosa. Brunori ha iniziato bene la stagione, Insigne ha messo in mostra buona tecnica ma anche qualche personalismo di troppo e comunque non si discute. A sinistra oggi Di Mariano e Mancuso si contenderanno una maglia, l'ex lariano sembra leggermente favorito ma solo perché ha giocato nell'ultima sgambata contro l'Ambrosiana.

Nulla di definitivo potrà dire la partita di stasera, certamente il Cagliari ha cambiato meno del Palermo e potrà contare sull'entusiasmo di una tifoseria tornata in A all'ultimo minuto dell'ultima partita, il «miracolo» di Bari firmato da Pavoletti. Ma come detto qualche indicazione potrà arrivare, preziosa perché ci sono ancora giorni per correre ai ripari.

Potrà arrivare anche sul piano tattico. Corini sta riproponendo il modulo 4-3-3 (seppure più aggressivo) con cui nella passata stagione giocò tutto il girone di andata, fino all'arrivo di Tutino. Un modulo che non ha incantato, anche se va detto che ha portato più punti del successivo schieramento 3-5-2. Quale può essere l'assetto migliore per un campionato di vertice? Anche questo cominceremo a capire da questa sera. Al Palermo (che in questa stagione a differenza dalla precedente ha avuto il tempo di assemblarsi e prepararsi adeguatamente) il compito di mostrare un'idea comune di calcio, personalità e sicurezza in ogni parte del campo, in attesa di completare l'organico. A Eugenio Corini il compito di riconquistare iniziando da Cagliari l'affetto di una tifoseria che nello scorso campionato l'ha spesso messo sul banco degli imputati

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-4-2)

22 Scuffet

28 Zappa - 4 Dossena - 15 Altare - 27 Augello

8 Nandez - 14 Deiola - 29 Makoumbou - 99 Di Pardo

77 Luvumbo - 30 Pavoletti

Panchina: 1 Radunovic - 18 Aresti - 3 Goldaniga - 33 Obert - 24 Capradossi - 39 Kourfalidis - 37 Azzi - 10 Viola - 23 Lella - 25 Sulemana - 21 Jankto - 61 Shomurodov

Allenatore: Ranieri

PALERMO (4-3-3):

22 Pigliacelli

37 Mateju - 5 Lucioni - 15 Marconi - 32 Ceccaroni

20 Vasic - 6 Stulac - 4 Gomes

11 Insigne - 9 Brunori - 7 Mancuso

Panchina: 1 Desplanches - 12 Nespola - 2 Graves - 18 Nedelcearu - 25 Buttaro - 21 Damiani - 8 Segre - 23 Saric - 30 Valente - 10 Di Mariano - 27 Soleri

Allenatore: Corini

La gara

Calcio d'inizio alle ore 21.15. Si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari. La partita è valida per il primo turno della Coppa Italia (trentaduesimi di finale). Si gioca in gara secca sul campo della squadra con il ranking migliore. In caso di parità al termine del 90' regolamentari si andrà ai tempi supplementari e in caso di ulteriore parità ai calci di rigore. Arbitra Marinelli di Tivoli, assistenti Massara di Reggio Calabria e Catallo di Frosinone, quarto uomo Cherchi, al Var Nasca e Pagnotta. La gara sarà trasmessa in diretta tv (in chiaro) su Italia Uno. In streaming potrà essere vista su Mediaset Infinity.

Nella foto Brunori esulta dopo il gol segnato contro il Cagliari nella partita d'andata dello scorso campionato di Serie B