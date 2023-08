Palermo, Corini sfida il Cagliari: «Proveremo a fare una grande gara». I convocati

«La sfida contro il Cagliari è un banco di prova importante perché ci serve un test di questo tipo con uno stadio pieno con una tifoseria che spingerà incessantemente, su questo non ho dubbi. Troveremo un'atmosfera simile a Bari alla prima giornata, quindi sarà un ottimo test. Daremo il massimo per passare il turno e cercheremo di fare una grande partita». Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, parla al vigilia del debutto ufficiale della stagione 2023-2024 contro il Cagliari, nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La sfida si giocherà all'Unipol Domus, alle 21.15, in Sardegna.

«Loro sono una squadra importante che ha vinto i playoff della passata stagione. Ha un allenatore di gran qualità, Claudio Ranieri - ha detto Corini -. che conosce vari sistemi di gioco per cui può modularli nel corso della partita, è uno che non ha bisogno di presentazioni. Ranieri ha la mia massima stima perché è una persona straordinaria, la sua carriera parla da sola e col Cagliari l'ha dimostrato ancora una volta».

Sulla formazione: «Mancuso, Soleri e Valente sono pienamente recuperati e già dal test con l'Ambrosiana abbiamo visto che sono rientrati in gruppo - ha detto il mister -. Aurelio lo valuteremo dopo Bari perché il suo deve essere un percorso di rientro il più pulito possibile per farlo rientrare al meglio della sua condizione atletica».

I convocati per la sfida contro il Cagliari

1 Desplanches, 2 Graves, 4 Gomes, 5 Lucioni, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Insigne, 12 Nespola, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 21 Damiani, 22 Pigliacelli, 23 Saric, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 32 Ceccaroni 37 Mateju