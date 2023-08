Corini già con la testa al Cagliari: positivo il bilancio del ritiro rosanero

«Abbiamo disputato una partita di qualità, contro un avversario che aveva fatto molto bene nello scorso campionato. Abbiamo iniziato soffrendo un pò il caldo, poi abbiamo trovato le distanze e abbiamo sviluppato un ottimo gioco. Abbiamo fatto tre gol, siamo andati in controllo e mi è piaciuto anche lo spirito e l’applicazione di chi è entrato nel secondo tempo». Lo ha detto l’allenatore del Palermo Eugenio Corini alla fine della partita amichevole vinta 3-0 a Trento allo stadio Briamasco contro il Trento dell’ex Bruno Tedino che ha chiuso il ritiro precampionato dei rosanero.

Nel Palermo c’è un pò di apprensione invece per Edoardo Soleri, uscito anzitempo per un colpo al piede sinistro. «Ha subito una distorsione alla caviglia - ha detto l’allenatore - ha provato a rimanere in campo, sentiva fastidio e sarà rivalutato nelle prossime ore. Speriamo di poterlo recuperare presto».

L’amichevole di oggi pomeriggio a Trento ha chiuso la preparazione precampionato del Palermo iniziata il 4 luglio a Ronzone e proseguita a Pinzolo. «Abbiamo fatto un buon lavoro - ha sottolineato Corini - disputando amichevoli di un livello probante perchè volevamo mettere alla prova la squadra. Ora lavoriamo per recuperare le forze e andare a definire con il mercato la squadra che affronterà il campionato. Il bilancio generale è positivo. Adesso affronteremo a Veronello la settimana tipo che ci porterà al primo impegno ufficiale col Cagliari. Si comincerà ad andare in clima campionato».

Corini è soddisfatto anche del rendimento dei nuovi arrivati. “Si sono integrati molto bene - ha detto - Hanno trovato terreno fertile ben preparato dai giocatori che erano già con noi, sembra ormai che giochino insieme da tanto tempo e questo è lo spirito che vogliamo coltivare, perché sappiamo bene quanto sia importante il gruppo in un campionato difficile e complicato come quello di Serie B».

A proposito del Cagliari Corini sa che i suoi dovranno “affrontare una squadra che l’anno scorso è riuscita a salire in A con i playoff - le sue parole - di conseguenza sappiamo che giocare a Cagliari sarà difficile, ma abbiamo anche grande entusiasmo per affrontare questo turno di Coppa Italia e daremo il meglio per passare il turno».