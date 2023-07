Il Palermo non va oltre l'1-1 contro il Legnago: a segno Brunori di testa

Allo stadio “La Pineta” di Pinzolo si è conclusa la quarta (e penultima) amichevole per il Palermo. Contro il Legnago Salus, squadra appena promossa in serie C e allenata dal grande ex Massimo Donati, è terminata sul risultato di 1-1. Prima il colpo di testa di Brunori al minuto 6 e poi il pareggio dei biancoazzurri, su calcio di rigore, firmato Rocco. La squadra allenata da Corini si è imposta ancora una volta con il 4-3-3. Buttaro e Ceccaroni terzini e Stulac dal primo minuto con Vasic al suo fianco. Gomes era l’altra mezzala mentre in attacco c’erano il capitano Brunori, Insigne e Damiani schierato in una strana posizione da esterno offensivo.

In porta Desplanches e non Pigliacelli. Grande aggressività nei primi minuti di gioco con un Palermo molto alto a prendere l’avversario. Buona qualità anche nella manovra, con ottime trame offensive e diverse occasioni per andare sul 2-0. Poi Brunori e compagni sono calati fisicamente accontentandosi di gestire il vantaggio minimo nell’ultimo quarto della prima frazione. Al rientro dagli spogliatoi, Corini ha cambiato quasi tutta la formazione: dentro Pigliacelli, Graves, Mateju, Saric, Broh, Segre e Soleri.Dario Brunori,

Uno scacchiere stravolto, ma stessi concetti di gioco. Grande impegno e applicazione, ma poca lucidità nell’ultimo passaggio. Il motivo per cui i rosanero hanno creato poco o nulla nel secondo tempo, con il Legnago che chiudeva bene tutti gli spazi con il 3-5-2. Ritmi bassi e tanto nervosismo negli ultimi 20’, con la partita che è andata avanti a singhiozzo. Spezzettata, dai tanti falli fischiati dall’arbitro. Fino alla rete del pareggio segnata da Rocco su calcio di rigore. Il numero 10 ha calciato alla sinistra di Pigliacelli spiazzandolo nettamente. Il fallo sanzionato è stato quello commesso da Nedelcearu su Zanetti. La seconda maglia del Palermo, utilizzata per la prima volta oggi contro il Legnago, non ha portato fortuna. I rosanero hanno fatto un passo indietro, dunque, rispetto al pareggio di prestigio ottenuto contro il Bologna; un 2-2 che aveva impressionato soprattutto per la prestazione offerta dai siciliani. La squadra di Corini riprenderà gli allenamenti domani con una seduta al mattino, sempre nella sede di Pinzolo dove si resterà fino al 4 agosto.