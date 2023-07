Palermo, in fila per l'abbonamento sognando... Brunori: "Ci porterà in serie A"

Tantissimi i tifosi del Palermo davanti allo stadio Barbera alle 11, ora fissata per il via alla vendita libera dell'abbonamento per la prossima stagione calcistica. Ma qui ci sono anche tutti coloro che sono venuti a ritirare materialmente l’abbonamento. Tra i tifosi presenti dunque al botteghino, Brunori resta il calciatore proferito o quello su cui puntano di più per salire in serie A.

Lo spirito generale è abbastanza ottimistico perché la società è ritenuta seria e le possibilità di andare in categoria massima sono ritenute concrete. C’è qualche malumore a causa della calca e del caldo, ma nulla di particolarmente eclatante. I vecchi abbonati che hanno deciso di rinnovare la tessera anche per quest'anno sono 8.547 e i nuovi abbonamenti, invece, possono essere sottoscritti attraverso diversi canali: online su palermofc.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Vivaticket, compreso il punto vendita Vivaticket “Siamo Aquile Bar e Store” all’interno dello Stadio Renzo Barbera.

Tutti gli coloro che sottoscriveranno un abbonamento, sia online che nei punti vendita Vivaticket, riceveranno un voucher/ricevuta d’acquisto con cui potrà essere ritirata successivamente (anche per delega) la propria tessera abbonamento presso i locali del Renzo Barbera. Da giovedì 3 agosto partirà la consegna delle tessere sottoscritte nella seconda fase di prelazione, cioè dal 20 al 26 luglio, e dall’8 agosto quelle sottoscritte dal 28 luglio in poi (vendita libera). Queste ultime, ritirabili dopo 72 ore dalla sottoscrizione.