Palermo, Gomes carica l’ambiente: «Voglio stare in alto in classifica, qui sono felice»

“Vogliamo essere migliori dello scorso. Sappiamo che non siamo riusciti a raggiungere qualcosa che volevamo e in questa stagione dobbiamo farlo”. Parola di Claudio Gomes, centrocampista del Palermo intervenuto ai microfoni ufficiali del club, dal ritiro del Trentino Alto Adige (oggi e domani la squadra riposerà, prima della partenza verso Pinzolo).

“Dobbiamo essere competitivi per stare in alto in classifica – ha continuato il 23enne francese -. Le parole di Gardini (ad del club ndr) hanno dato tanta fiducia ed energia, faremo di tutto per raggiungere il massimo risultato”. Palermo è ormai casa per Gomes, che ha rinnovato da qualche settimane fino al 2027: “Sono molto felice qui – ha ammesso – voglio ripagare la fiducia che mi è stata data da società e tifosi. Sono davvero contento di continuare in questa piazza”.

Il centrocampista ha poi ripercorso le sue tappe dal suo arrivo in Italia, al Palermo: “Quando sono arrivato è trovato un gruppo che lavorava insieme già da un po’ di tempo. Ci è voluto un po’ per ambientarmi ma poi è stato tutto più facile perché tutti mi hanno aiutato tanto. La serie B? Sono rimasto sorpreso, è un campionato davvero molto competitivo”. Ottimismo; il sentimento che prevale nella testa e nel cuore dell’ex Burnsley: “Siamo una buona squadra con un ottimo staff e stiamo lavorando molto bene in questo ritiro. Tutti non vediamo l’ora di iniziare questa nuova stagione”. Anche i nuovi arrivi, di cui Gomes ha parlato molto bene: “Sono arrivati calciatori forti, tutti saranno importanti perché la stagione è lunga e abbiamo bisogno di ogni singolo compagno. Se loro si sono uniti a noi è perché sono ambiziosi e hanno grandi progetti per questo club”