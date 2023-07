Palermo, Decó resta nelle maglie della Primavera. Gardini: «Se siamo rinati è anche grazie a loro»

Decó e il Palermo ancora insieme. Ma il gruppo Arena con il suo marchio non sarà più sponsor della prima squadra: resterà in rosanero nelle casacche della primavera maschile e femminile. Ad annunciarlo lo stesso club siciliano tramite una nota diffusa sul proprio sito ufficiale, in cui si legge che “Il gruppo Arena, con il suo marchio Decò, sarà lo sponsor di maglia unico di tutto il settore giovanile e femminile del Palermo per le prossime due stagioni, fino a giugno 2025. Una partnership solida, quella tra il club sportivo e il più importante operatore della grande distribuzione organizzata in Sicilia, che dopo aver accompagnato la prima squadra fin dalla rinascita in serie D, apre uno nuovo ciclo, confermando il proprio sostegno alla società rosanero”.

L’amministratore delegato Giovanni Arena, ha esternato tutta la sua soddisfazione ai microfoni ufficiali del club: «Il gruppo Arena - ha dichiarato - è fiero di poter continuare a sostenere il Palermo in questa nuova avventura, abbracciando il settore giovanile e femminile del club, dopo aver accompagnato la società nella scalata dalla serie D alla B. Guardare al futuro della società, credendo sul percorso di crescita dei prossimi giovani campioni del Palermo e celebrare l’empowerment delle donne, ci entusiasma molto perché riflette i valori e lo spirito della nostra azienda».

Ad esprimere l’unione indissolubile tra il Palermo e il marchio Deco, ci ha pensato anche Giovanni Gardini, amministratore delegato del club rosanero: “Saremo sempre grati a questi compagni di viaggio e siamo contenti di poter scrivere con loro una nuova pagina del nostro percorso di crescita, a supporto dei talenti di domani e delle nostre atlete”. Parole di stima e di riconoscenza quelle del dirigente rosanero, ad un gruppo che ha accompagnato il Palermo dall’anno della serie D, quello della rinascita: “È anche grazie all’impegno di una realtà di assoluto prestigio come il gruppo Arena – ha ammesso Gardini - se il nostro club, come lo conosciamo oggi, ha potuto compiere la propria rinascita, ripartendo da zero in un momento difficile”.