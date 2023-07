Palermo, asse col Vicenza: a un passo Desplanches, Massolo verso i biancorossi

Il Palermo è a un passo da Sebastiano Desplanches. Il portiere di proprietà del Vicenza, rivelazione del mondiale U20 con l’Italia, vuole solo il club rosanero. La scelta migliore per crescere ulteriormente, in un ambiente ambizioso e che il prossimo anno vuole a tutti i costi la promozione in serie A. La trattativa è andata avanti ad oltranza in queste ore è la fumata bianca adesso è davvero vicinissima. Nell’operazione, rientrerà anche Massolo, destinato (a meno di sorprese) al passaggio in maglia biancorossa. Su di lui c’erano anche Pescara e Gubbio, ma con gli abruzzesi la trattativa non è decollata per la mancata intesa sull’ingaggio, mentre con la squadra di Braglia i dialoghi non si sono approfonditi.

Ergo, prendere Desplanches e liberare Samuele Massolo sarà il prossimo passo del club di viale del Fante, che vuole assicurarsi un’altra giovane promessa dopo l’acquisto di Aljosa Vasic. Il Palermo batterebbe la concorrenza di alcune squadre di serie A che volevano l’estremo difensore. Tra cui Bologna e la neopromossa Frosinone. Anche il Bari, che ha salutato Caprile, gli offriva un ruolo da protagonista in serie B. Ma il 20enne scuola Milan ha in testa solo il Palermo. Il gap tra domanda e offerta si è ridotto notevolmente nella giornata di ieri, oggi i due club sono ai dettagli. Salvo sorprese, sempre dietro l’angolo quando di mezzo c’è il calciomercato, Desplanches sarà un nuovo calciatore rosanero. Sarebbe il vice di Pigliacelli, che avrebbe una responsabilità in più: essere da esempio per uno dei giovani portieri più interessanti del calcio italiano.