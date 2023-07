Palermo, per Corini prove di 4-3-3: grande attenzione alla fase difensiva

Prove di 4-3-3 per Corini, che oggi, nel ritiro di Ronzone, ha lavorato molto sulla fase difensiva in fase di possesso e non possesso. Il secondo giorno di allenamenti, per il Palermo, si è svolto in due sedute, una al mattino e una nel pomeriggio.

Alle 9 i portieri erano già al lavoro, seguiti pochi minuti dopo dal resto della squadra. Volti distesi e un clima fresco, ideale per lavorare al meglio.

Nella prima seduta i rosanero, divisi in due gruppi, hanno svolto esercizi sia in campo che in palestra per poi dedicarsi alla fase difensiva per reparti. Nel pomeriggio spazio al possesso palla e a un'esercitazione tattica sulla fase difensiva. L'allenamento è stato concluso con una partita a tema. Il modulo più utilizzato il 4-3-3, ma Corini ha provato anche il 4-2-3-1 come alternativa.