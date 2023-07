Palermo, Corini scalda la piazza: “Vogliamo la serie A, non ho paura di niente”

“Lotteremo per la promozione. Non ho paura di niente. Esserci salvati era quello che ci è stato chiesto, ma Palermo ha un’ambizione forte”. Intenso e significativo il messaggio lanciato da Eugenio Corini, allenatore dei rosanero, nella prima conferenza stampa dell’anno. La squadra è arrivata oggi a Ronzone (Trentino) per iniziare ufficialmente il suo ritiro estivo: “Abbiamo una buona base di partenza, tranne Mateju, che in questi dieci giorni dobbiamo gestire per recuperare da un piccolo problema. Possiamo lavorare in maniera intensa”, ha detto il tecnico bresciano. Un ritiro che vede già quattro volti nuovi in rosa: “I due centrali difensivi hanno fatto la serie A (Ceccaroni e Lucioni ndr) e c’era l’idea di migliorare il reparto arretrato. Mancuso in B è sempre stato competitivo. La società è stata molto brava a individuare Vasic, che è un tuttocampista. Devo fare i complimenti a Rinaudo per aver portato i nuovi a inizio ritiro”.

E ne arriverà un altro (Insigne, dal Frosinone) anche se Corini non si è sbilanciato a riguardo: “Parliamo di un giocatore che ci piace ma è giusto parlarne quando arriva l’ufficialità, lo vedremo nei prossimi giorni. La squadra ha potenziale ma si può aumentare, stiamo attenti agli sviluppi di calciomercato, che è iniziato bene. Ci faremo trovare pronti, stiamo lavorando su qualche nome”. L’allenatore ha parlato anche dei primi 10 mesi in rosanero, tracciando un bilancio comunque positivo: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo e poi abbiamo sognato. È stato importante capire cosa vuol dire lavorare a Palermo. Ambiamo a un traguardo molto prestigioso – ha ammesso -. Quest’anno ci saranno più potenzialità per essere competitivi – ha ribadito -. Dobbiamo fare il campionato migliore possibile per il salto di categoria”.

Un obiettivo chiaro che passa dalla spinta del proprio pubblico; Corini lo sa bene e carica già la piazza: “Non ho paura di nulla, la tifoseria è il cuore di ogni società. Chiedo un atto di fede e di amore, più abbonati faremo e più forti saremo insieme. Quest’anno abbiamo una grande occasione e so quanta responsabilità questo comporti”.