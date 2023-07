Palermo, fatta per Roberto Insigne: visite e firma previste per lunedì

Il Palermo si prepara ad accogliere Roberto Insigne. Si è finalmente sbloccata la trattativa per l’esterno d’attacco del Frosinone, che lunedì sosterrà le visite mediche e firmerà coi rosanero un contratto di tre anni. Ad ammettere che per il trasferimento è ormai cosa fatta ci ha pensato lo stesso direttore sportivo del club laziale, Guido Angelozzi: “Andrà al Palermo, sta svolgendo le visite mediche – ha ammesso in conferenza stampa questa mattina -. Qui aveva un anno di contratto, lui lo voleva allungare ma conoscete la politica che c'è in questa società da quando ci sono io e per i calciatori di una certa età rinnovo anno per anno. A Palermo gli faranno un triennale, ci siamo abbracciati e salutati".

Sarà il quinto acquisto per il club di viale del Fante dopo quelli, ormai ufficiali, di Lucioni, Vasic, Ceccaroni e Mancuso. Grande protagonista quest’anno in serie B con la maglia del Frosinone, con cui ha segnato 8 gol e fornito 2 assist in 31 presenze. Nato a Napoli, 29 anni e fratello di Lorenzo Insigne, è pronto a vestire la maglia rosanero a portare tutta la sua esperienza dentro lo spogliatoio. Aveva già vinto la serie B, oltre che col Frosinone, anche col Benevento nella stagione 2019-2020, che fu anche una delle più prolifiche della sua carriera con 8 gol e 5 assist. Con i giallorossi, anche 30 presenze in A l’anno successivo. In serie cadetta ben 133 presenze condite da 27 gol e 24 assist. Da lunedì, sarà a disposizione di Eugenio Corini e si aggregherà con il resto dei suoi nuovi compagni nella località di Ronzone (Trentino).