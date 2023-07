Palermo, asse caldo col Monza: trattativa con Barberis, piace Valoti

Il direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, ha avviato i contatti per Andrea Barberis del Monza. Un asse caldo, quello con la società brianzola, e che riguarda anche il nome di Mattia Valoti. Anche il centrocampista ex Hellas Verona, infatti, è stato sondato dai rosanero. Per il primo avviati i primi dialoghi, per il secondo soltanto un sondaggio che potrebbe trasformarsi in trattativa nei prossimi giorni. Mattia Valoti, 29 anni, ha collezionato soltanto 16 presenze di cui soltanto 4 da titolare in serie A. In B aveva fatto molto meglio nella stagione 2021-2022 segnando 10 gol in 31 presenze. E furono addirittura 11 l’anno prima con la maglia della Spal, con due presenze in meno.

Per Andrea Barberis, il Palermo sta invece cercando di affondare il colpo. Il centrocampista arriverebbe a parametro zero visto che il suo contratto coi biancorossi è scaduto il 30 giugno e la società dell’ex presidente Silvio Berlusconi non glielo ha rinnovato. In questa stagione, in serie A, solo 9 presenze per lui impreziosite da un assist. In B, un anno prima, erano state invece 36 le presenze e 2 le reti. Farebbe al caso del Palermo e potrebbe alternarsi con Leo Stulac. Quest’ultimo, pronto a vivere una stagione da protagonista dopo il lungo infortunio che lo ha condizionato nella passata stagione.

In entrata, si attende poi solo l’ufficialità per Ceccaroni dopo quelle di Lucioni e Vasic. Procede a passi spediti anche la trattativa per Desplanches del Vicenza. Il guanto d’oro dei mondiali U20 gradirebbe tantissimo la destinazione Palermo e al momento la squadra di Corini sarebbe in vantaggio su altre squadre come Frosinone e Bologna, anch’esse interessate al ragazzo 21enne ex Milan. Sempre in uscita Massolo, che ha mercato soprattutto in serie C e sta cercando, insieme al suo procuratore, la migliore soluzione per il futuro. L’ex Sampdoria vuole giocare e trovare minutaggio. Non lo ha praticamente mai trovato in questa stagione di serie B, oscurato dal suo amico Mirko Pigliacelli, fresco di rinnovo fino al 2025 con opzione.