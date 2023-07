Palermo, la sfida di Corini: «Sappiamo dove vogliamo arrivare e daremo il meglio»

Inizia oggi la stagione del Palermo. Corini e i suoi ragazzi si sono ritrovati a Veronello, sede del pre-ritiro prima della partenza di domenica verso Ronzone (Trentino). “Lavoreremo nelle migliore condizioni possibili e ci prepareremo al meglio per una stagione impegnativa e importante", ha detto l’allenatore bresciano ai microfoni ufficiali del club. Tanti i temi toccati dall’ex Brescia, che ha fatto il punto sul primo giorno di lavoro e sul prossimo mese intenso nel Trentino Alto Adige: "Oggi si ricomincia con grande energia e motivazione. Faremo dei test attitudinali per capire lo stato di forma dei nostri giocatori, che comunque faranno dei test individuali già programmati. Questo poi ci permetterà di affrontare al meglio il ritiro a Ronzone. E' un mese molto importante di preparazione, lavoreremo in strutture adeguate e le abbiamo visionate con tutto lo staff tecnico. Anche il clima ci aiuterà molto", ha ammesso.

Lo scorso anno un nono posto e una stagione che, per gli obiettivi iniziali fissati dalla società, è stata più che positiva: “Abbiamo radicato un'idea e un'identità – ha chiarito il tecnico -. Siamo andati vicini ad un obiettivo che non era preventivato. Quel mancato obiettivo ci permetterà di avere ancora più ambizione e più forza per fare una grande stagione. L’imperativo – ha continuato con convinzione - è una forte motivazione, di una maglia che pesa ma che ti può dare grande forza ed energia. E ci stiamo preparando al meglio già da oggi per regalare a noi e ai nostri tifosi una stagione piena di soddisfazioni". Una sinergia con la società fin dal primo giorno, una linea comune tracciata anche quest’anno.

Corini non ha dubbi sull’obiettivo stagionale e riprende le parole dell’ad Giovanni Gardini: “Ha parlato chiaramente della scorsa stagione e di quelli che saranno gli obiettivi in questa stagione. Una linea molto chiara e che rispecchia le ambizioni di questa città. Sappiamo dove vogliamo arrivare e daremo il meglio perché questo accada". Un obiettivo che passa inevitabilmente anche dal mercato e dalle abilità del direttore sportivo Leandro Rinaudo: “Ci confrontiamo quotidianamente e lo abbiamo fatto per tutta l'estate, spesso durante la giornata ci sentiamo.

L'obiettivo è prendere giocatori motivati e forti, che hanno grande attitudine tecnico-tattica, ma soprattutto capaci di reggere la pressione di una piazza come Palermo". Un anno e un giorno dall’arrivo di City Football Group. Era il 4 luglio 2022. In 365 giorni una crescita esponenziale dal punto di vista economico: “Hanno certificato l'ambizione, quello che vogliono creare a Palermo – ha ammesso Corini dal mini ritiro di Veronello -. L'abbiamo visto anche dalle parole del presidente del Manchester City, che certificano l'attenzione che hanno per la nostra piazza. Questo ci dà grande responsabilità e ci dà ancora più ambizione per raggiungere il nostro obiettivo". Un ultimo pensiero ai tifosi. Oggi, parte infatti la campagna abbonamento per la nuova stagione. Corini ha fatto leva sull’importanza di avere tanta gente allo stadio: “Sappiamo quanto è importante il sostegno e il supporto del nostro pubblico che rappresenta il 12esimo uomo in campo. Spero si possano abbonare e accompagnarci in questo percorso che deve essere il migliore possibile".