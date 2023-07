Palermo, visite mediche per Mancuso: per la porta piace Desplanches

Ormai fatta per Leonardo Mancuso al Palermo. Il giocatore svolgerà le visite mediche oggi e poi firmerà con i rosanero. La trattativa si è sbloccata definitivamente nella tarda serata di ieri. Era quasi fatta 24 ore fa e mancavano soltanto gli ultimi dettagli con il Monza, squadra che deteneva il suo cartellino. E proprio l’ottimo rapporto con il club brianzolo ha favorito il buon esito dell’operazione. Quest’anno 6 gol e 3 assist con la maglia del Como in B. Il direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, ha così trovato l’alternativa a Matteo Brunori. Capitano e uomo chiave del gruppo squadra dal quale la società ha scelto di ripartire dopo il nono posto raggiunto nella stagione che si è da poco conclusa.

Non solo Mancuso, però, per Eugenio Corini. Ai dettagli è infatti la trattativa per Roberto Insigne del Frosinone, mancano gli ultimi nodi da sciogliere con il club laziale e la distanza è davvero minima. Mentre c’è già l’accordo con il calciatore che firmerà un biennale fino al 2025. Sarebbe il secondo acquisto del club che è appena stato promosso in serie A: un chiaro segnale che il Palermo vuole recitare un ruolo da protagonista assoluto nel prossimo campionato. È fatta anche per Pietro Ceccaroni del Venezia (parametro zero) e per Aljosa Vasic del Padova (2milioni più 1 di bonus). Sono già un acquisto ufficiale e altri 4 praticamente in dirittura d'arrivo.

L’obiettivo è rinforzare tutti i reparti, compresa la porta. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di Massolo ormai in uscita dal Palermo: il ragazzo vuole trovare più spazio e l’agente del calciatore (Caravello) sta cercando la soluzione migliore per lui e per il club di viale del Fante. Intanto Rinaudo ha già individuato il nome del sostituto: si tratta di Desplanches, protagonista dell’ultimo Mondiale U20 con l’Italia. Di proprietà del Vicenza, ha giocato l’ultima stagione in prestito con la maglia del Trento in serie C e ha già attirato l’attenzione di diversi club. Anche di serie A, dove hanno già chiesto informazioni Bologna e Frosinone (neopromossa). Sul portiere, in serie B, c’è anche il Bari che cerca il sostituto di Caprile. Il 20enne, classe 2003, potrebbe arrivare nel capoluogo siciliano e fare il secondo di Pigliacelli, proprio al posto di Massolo che come detto è in uscita e ha mercato soprattutto in serie C.