Palermo, Alessio Buttaro rinnova fino al 2027: «Condizioni ideali per crescere»

Alessio Buttaro ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Era nell'aria, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità come reso noto dal Palermo sul proprio sito ufficiale. Ai microfoni ufficiali del club rosanero, il giovane terzino romano ha esternato tutta la sua soddisfazione: «È davvero una grande emozione, a Palermo ho trovato le condizioni ideali per crescere come uomo e come calciatore. Sono consapevole che soltanto con il duro lavoro ed il vero sacrificio potrò essere utile alla squadra per lottare gara dopo gara e raggiungere gli obiettivi più prestigiosi. Voglio ringraziare il Palermo FC e tutta la famiglia del City Football Group per aver creduto in me ed i nostri fantastici tifosi per il loro interminabile sostegno».

Alessio Buttaro in questa stagione è sceso in campo per 17 volte segnando anche 1 gol contro il Como, nel match di campionato terminato poi 1-1. Arrivato in rosanero nell'estate del 2021, ha collezionato con la maglia del Palermo ben 50 presenze impreziosite da 1 gol e 1 assist. Il club di viale del Fante punterà ancora su di lui. Corini lo ha sempre apprezzato per la sua duttilità (può giocare anche da centrale) e per la sua grande disponibilità. Nella prossima serie B l'allenatore bresciano potrà contare ancora su suoi muscoli.