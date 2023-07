Palermo, Ceccaroni scioglie il contratto col Venezia: attesa a breve la firma col club rosanero

Pietro Ceccaroni sarà un nuovo calciatore del Palermo. Si è liberato a zero dal Venezia che, a questo punto, risparmierà circa 950 mila euro lordi di stipendio per 4 anni. Il contratto del difensore sarebbe scaduto infatti nel 2027 ma il ragazzo non rientrava più nei piani del club arancioneroverde. L’ex Lecce, quindi, arriverà a Palermo da svincolato e andrà a rinforzare un reparto, quello difensivo, che ha già dato il benvenuto a Fabio Lucioni del Frosinone. Adesso le visite e la firma sul contratto che dovrebbe essere biennale.

Il secondo acquisto (non ancora ufficiale) a cui dovrebbero seguirne degli altri nei prossimi giorni. In primis quello di Alojsa Vasic dal Padova: fatta da giorni, si aspetta solo l’ufficialità dopo le visite mediche e la firma sul contratto. Poi Roberto Insigne del Frosinone per il quale mancano solo gli ultimi dettagli da sistemante con la società laziale, e anche Leonardo Mancuso del Monza. L’ottimo rapporto tra i due club è stato decisivo per il buon esito della trattativa, anche questa in dirittura d’arrivo. L’attaccante, che nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Como, potrebbe essere un’ alternativa a Brunori o un compagno del numero 9 in un ipotetico attacco a due. Non ci sono dubbi, invece, sul ruolo di Insigne che andrà ad operare sulle fasce. Anche se resta qualche dubbio sui compiti che gli saranno assegnati da Corini, variabili in base al 4-3-3 o al 3-5-2: esterno d’attacco nel primo caso, a tutta fascia nel secondo.