Il Palermo saluta Lancini, l'ultimo campione della rinascita dalla serie D

Il Palermo saluta Edoardo Lancini. Il difensore centrale, ultimo tra i superstiti della rinascita in serie D, non vestirà più la maglia rosanero dalla prossima stagione. Il suo contratto è scaduto il 30 giugno e la società siciliana non lo ha rinnovato.

Una storia terminata dopo 4 anni molto intensi. Dopo il fallimento fu uno dei primi acquisti del duo dirigenziale Castagnini-Sagramola e in quarta serie era il pilastro difensivo insieme al palermitano Crivello (che ha lasciato la scorsa estate, firmando per il Padova).

Suo il gol che decise, 4 anni fa, la trasferta di Biancavilla (0-1). Un altro mondo, una vita fa, un tassello che fa comunque parte della storia rosanero. Anche il club di viale del Fante ha voluto salutare il centrale sui social con un messaggio molto affettuoso e suggestivo: "Chi onora la maglia rosanero resterà per sempre nei cuori rosanero. Grazie di tutto 'Lancio'". Una riconoscenza importante per un giocatore che ha dato tanto. Con la maglia rosanero 80 presenze, 5 gol e 3 assist. Quest'anno, in serie B, soltanto 3 presenze di cui soltanto una da titolare. Lo scorso, in C, ben 26 gettoni impreziositi da 2 gol e 1 assist. Le strade ora si separano, dopo che già a gennaio si era cercata una soluzione per il ragazzo.