C'è l'ok di Covisoc e Lega, il Palermo iscritto ufficialmente al campionato di serie B

Il Palermo si è iscritto ufficialmente al campionato di serie B 2023-2024. Non che ci fossero dubbi, ma in un campionato in cui la partecipazione di Lecco e Reggina è appesa a un filo la conferma, avere la certezza di esserci è una spinta in più per programmare con serenità la stagione.

“Con la lettera del 30.06.2023 da parte della Covisoc (Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche, ndr) e della Commissione criteri infrastrutturali e sportivo-organizzativi, il Palermo è ufficialmente iscritto al prossimo campionato di Serie B”, si legge nel comunicato che conferma la partecipazione al prossimo campionato cadetto.

La documentazione legale ed economico-finanziaria è stata valutata dagli organi competenti e la Figc ha dato il via libera “per l'ottenimento della licenza nazionale". Una formalità, nulla di più, per il club di viale del Fante che si presenterà al via con il chiaro obiettivo della promozione. Si partirà il 18 agosto con l’anticipo del venerdì, ma si giocherà anche sabato 19 e domenica 20 per la prima giornata.