Terremoto in serie B: esclusa la Reggina, ammesso il Lecco e il Brescia spera nel ripescaggio

È un verdetto amaro quello emesso dalla Covisoc questo pomeriggio per la Reggina calcio: il club amaranto è fuori dalla prossima serie B, campionato in cui giocherà per il secondo anno di fila il Palermo targato city group. Le speranze dei tifosi calabresi sono adesso flebili e sono legate al ricorso che la società ha presentato al Consiglio federale e che si esprimerà il prossimo 7 luglio.

Le motivazioni che hanno spinto la Covisoc ad escludere dalla cadetteria la Reggina non sono legate solo al mancato pagamento dei 780 mila euro di tasse per lo stralcio del debito nei confronti dello Stato, ma anche ad altre irregolarità che riguardano documenti ed emolumenti che erano obbligatori per l’iscrizione in base alle norme federali. L'esclusione della Reggina libera un posto in serie B e adesso è il Brescia a sperare nel ripescaggio. Il Lecco che rischiava di non essere iscritto è riuscito in extremis a risolvere ogni criticità.