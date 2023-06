Palermo, pronto un contratto biennale per Insigne e anche Mancuso è vicinissimo

È pronto un contratto biennale per Roberto Insigne del Frosinone. Il Palermo si prepara a formalizzare il suo secondo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato dopo l’arrivo di Lucioni. I due si ritroveranno, dopo l’esperienza con i laziali più che positiva con la promozione in serie A. Insigne è un esterno d’attacco: può giocare sia a sinistra che a destra ma può anche percorrere l’intera fascia laterale in un ipotetico centrocampo a cinque. La trattativa, a sorpresa, va avanti da giorni. C’è il benestare del calciatore (c’è già un principio di accordo con il suo procuratore) e manca l’ok definitivo del Frosinone che tuttavia non dovrebbe farsi attendere molto. I gialloblù non punteranno sul fratello di Lorenzo Insigne per il prossimo campionato di A e libereranno senza opporsi più di tanto l’esterno offensivo, che è stato grande protagonista quest’anno.

Alle battute finali anche la trattativa per Mancuso del Monza. I rapporti con il club brianzolo sono ottimi e tutto dovrebbe filare liscio. Nei prossimi giorni l’operazione dovrebbe sbloccarsi definitivamente e Leonardo Mancuso dovrebbe raggiungere il capoluogo per visite e firma. Un acquisto è già ufficiale (Lucioni) due molto vicini (Mancuso e Insigne) e altri due molto possibili (Vasic e Ceccaroni). I rosanero prendono, anche se ancora non ufficialmente, le sembianze di una big della serie B che punterà con forza alla massima serie. Le parole di Gardini ai microfoni ufficiali del club di qualche settimana fa, stanno trovando conferma nei fatti e in un mercato che sta procedendo secondo i piani.