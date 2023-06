Palermo, vicino il rinnovo di Pigliacelli, incerto il futuro di Massolo

Il Palermo è ai dettagli per il rinnovo del contratto del portiere Pigliacelli che dovrebbe legarlo al club fino 2025 più un anno di opzione in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi di squadra. Rivelazione tra i pali con parate decisive, leadership e grande attaccamento alla maglia. Se la squadra di Corini si è giocata l’accesso ai playoff fino all’ultima giornata il merito è anche suo. Dieci volte la porta inviolata, per un totale di 3420 minuti in campionato. Trentotto presenze, sempre in campo dalla prima all’ultima giornata. Così è nata l’idea di blindarlo per altri 3 anni con adeguamento dell’ingaggio.

Diversa la situazione per Samuele Massolo, il cui futuro a Palermo è incerto. L’agente del giocatore (lo stesso di Pigliacelli) sta parlando con la società per trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti. Da un lato infatti il club vorrebbe liberare uno slot nella lista over e dall’altra il 27enne nato a La Spezia vorrebbe trovare più spazio. In questa stagione non ha mai giocato: zero minuti in campionato, dopo la straordinaria cavalcata ai playoff di serie C che lo aveva visto grande protagonista. Otto presenze su otto, dagli ottavi fino alla finale, e due rigori parati contro Triestina (al Barbera) e Virtus Entella (a Chiavari). Adesso la sua permanenza è in bilico, con le parti in costante dialogo. Il portiere, sia chiaro, non è mai stato messo in discussione dalla società. Potrebbe andar via, per questo motivo, solo in caso di opzione che sia tecnicamente valida. In caso contrario, Massolo sarebbe felice di restare nel capoluogo anche con il ruolo di secondo e la società allo stesso modo lo terrebbe volentieri. Se ci saranno tutte le condizioni necessarie (e solo in quel caso), l’estremo difensore potrebbe lasciare i rosanero. Magari per andare a giocare in Lega Pro, dove ha molto mercato.