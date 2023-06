Prato devastato e rifiuti: ecco lo stadio Barbera di Palermo dopo i concerti di Vasco Rossi

A cinque giorni dall'ultimo dei due concerti di Palermo, le canzoni di Vasco Rossi sono un ricordo che però rivive anche nelle condizioni dello stadio Renzo Barbera. Le foto descrivono le conseguenze del doppio evento della scorsa settimana.

Alla lunga lista dei problemi dell'impianto si aggiunge ora lo stato pietoso del campo, facilmente ipotizzabile nonostante le pedane di protezione, i due ingressi centrali al manto erboso della tribuna Montepellegrino (la gradinata) e della curva Nord totalmente divelti per far passare i camion della produzione, tombini collassati e una montagna di rifiuti di ogni genere sparsi ovunque. L’area maggiormente danneggiata è quella del palco, vicina alla curva Sud e all'ingresso degli spogliatoi. Ma la presenza di oggetti scenici ha lasciato segni anche altrove, come nel caso della croce nei pressi del centrocampo.

Lo stress che il campo ha subito imporrà certamente interventi mirati. Live Nation, società organizzatrice del concerto di Vasco Rossi, aveva offerto al Palermo calcio un corrispettivo di 164 mila euro come «canone» per l’ospitalità, assumendo la gestione esclusiva delle operazioni di montaggio e smontaggio (operazione completata solo nella mattinata di ieri, dopo la proroga di 24 ore richiesta lunedì).

Il club rosanero però sottolinea che la cifra prevista per gli interventi sarà molto più alta di quella pattuita. E spiega che per quanto riguarda le aree interne Live Nation si sia impegnata a intervenire già nei prossimi giorni per eliminare rifiuti e perdite idrauliche e che non poteva mettersi all’opera prima per non sovrapporsi al cantiere istituito per lo smontaggio.