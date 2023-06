Morte Tanino Troia, il ricordo di Arcoleo: "Tra i migliori d'Italia, ciao grande bomber"

Compagni di viaggio, quattro anni insieme e tanti bei ricordi. Ma soprattutto l’amore per la stessa maglia: quella del Palermo. Ignazio Arcoleo ha accolto con enorme tristezza la notizia della scomparsa di Gaetano Troia, morto oggi all’età di 78 anni per delle complicazioni legate alla setticemia e al diabete. “Ciao grande bomber”, ha detto ai microfoni di Gds.it l’ex centrocampista rosanero, che con Troia ha condiviso uno spogliatoio dal 1969 al ’73. Amicizia dentro e fuori dal campo, tante battaglie insieme ed una promozione in serie A: “È stato un grandissimo centravanti, fra i migliori d'Italia e non solo – ha detto con voce spezzata Arcoleo -. Ho avuto l'onore ed il privilegio di aver giocato in un Palermo fortissimo, guidato da Ninetto De Grandi, che è andato in serie A giocando un calcio divertente e vincente grazie ai goal realizzati dai nostri attaccanti, Troia, Ferrari e Bercellino”.

Tanino, come lo chiamavano gli amici. Arcoleo era uno di questi: “Per lui provavo grande stima, rispetto e ammirazione e lo ringrazio per avermi fatto capire che nella nostra città ci sono tantissimi valori da scoprire. Ciao grande bomber”. Poche parole, ma piene di significato, per chi ha scritto una pagina di storia del club rosanero. Cinquantasei gol in due e 4 stagioni vissute a mille allora. Troia non sarà mai dimenticato.