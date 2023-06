Palermo, la certezza Massolo: partirà in panchina anche la prossima stagione

In una sola parola: appartenenza. Samuele Massolo è l’emblema di come nel Palermo si viva una situazione ideale di gruppo e di ambiente che, alla fine, fa la differenza per l’inizio e il prosieguo del campionato. Un professionista, prima di un portiere, Massolo ha saputo rivestire il ruolo di comprimario alle spalle di un super Pigliacelli, tra i protagonisti della stagione appena terminata e praticamente mai messo in discussione, vista la continuità di rendimento che ha visto solamente poche sbavature che mai hanno messo in dubbio le scelte del tecnico Eugenio Corini, che sul portiere ex Universitatea Craiova ha sempre puntato e creduto. E Massolo? Il numero 12 rosanero non ha mai lamentato insofferenza, continuando il proprio lavoro settimanale e aspettando un’occasione che, in 38 partite, non è mai arrivata.

Questo dopo una stagione, la 2021/22, vissuta in crescendo e alla fine da assoluto protagonista. Nel campionato della promozione dalla Serie C alla B, infatti, Massolo ha saputo ugualmente aspettare il proprio turno alle spalle di Alberto Pelagotti, designato come portiere titolare del Palermo prima di alcuni errori che hanno portato l’allora tecnico Baldini a provare la carta Massolo. Il portiere ligure ha subito risposto presente, giocando le ultime 7 partite di campionato e giocando da protagonista i playoff per la promozione in Serie B, risultando decisivo ai fini dell’approdo nella serie cadetta del Palermo. Un exploit che ha sicuramente portato la società di Viale del Fante a puntare ancora una volta sull’estremo difensore ex Sampdoria e Virtus Entella, ma ancora nel ruolo di vice alle spalle, stavolta, di Pigliacelli.

Un’altra stagione da riserva, quindi, dopo un finale di stagione in ascesa culminato con la vittoria dei playoff. La passata stagione, per Massolo nessuna opportunità di esordire con la maglia del Palermo nella serie cadetta, ma sempre pronto in panchina e tra i primi a incitare i propri compagni durante le partite. È questa la forza di Massolo e uno dei motivi per i quali la società rosanero non sta cercando nessun vice-Pigliacelli. Il blocco portieri del Palermo, infatti, è l’unico reparto che la coppia Rinaudo - Bigon non sta assolutamente pensando di toccare, confermando tutti anche per la prossima stagione, compreso il giovane Grotta.

Si era parlato sul mercato di possibili interessamenti di società di Serie C o B per, appunto, Massolo. Ma la scelta delle parti, società e calciatore, è chiara e decisa. Si continua a credere su Massolo, il Palermo non cerca nessun nuovo secondo portiere.