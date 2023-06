Berlusconi e il 4-0 al Palermo, l'ultima partita da presidente del Milan

Nove aprile 2017. Una data che rimarrà impressa nella storia. Fu l’ultima partita di Silvio Berlusconi nel ruolo di presidente del Milan. Oggi, l’ex politico e proprietario del Monza, è scomparso all’età di 86 anni. Ma se si pensa a lui non può che venire in mente il club rossonero, con cui ha vinto tutto in Italia, in Europa e nel mondo.

Il fatto curioso è che l’ultimo match da presidente del “diavolo” fu proprio contro il Palermo. Terminò 4-0 a San Siro con le reti di Suso, Pasalic, Bacca e Deulofeu. C’era Montella in panchina per i rossoneri e Lopez per i rosanero. Dopo quella sconfitta, l’allenatore fu però esonerato lasciando il posto a Diego Bortoluzzi. Fu una stagione maledetta per il club di viale del Fante, retrocesso a fine campionato e dopo ben 5 cambi in panchina.

In ordine: Ballardini, De Zerbi, Corini, Lopez e Bortolussi. Era la 31esima giornata, e anche l’ultima da numero uno per Silvio Berlusconi, morto oggi a causa di alcune complicazioni della leucemia che gli era stata diagnosticata qualche mese fa. Era tornato al San Raffaele dida qualche giorno. Oggi, poco dopo le 10, si è spento tra l’affetto dei suoi cari. Una vita al Milan, una carriera di soddisfazioni e l’ultimo capitolo Monza, che dalla serie C è arrivato fino in A sotto la sua gestione. Scherzo del destino, Palermo ha rappresentato il capolinea della sua avventura in rossonero, prima del passaggio a Yonghong Li.