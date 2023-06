Palermo, Quagliata e La Gumina nel mirino: si cerca anche in casa Bari

Il Palermo vuole rinforzare le fasce. Quest’anno le corsie di destra e di sinistra hanno spesso rappresentato un problema. Complice anche i tanti infortuni dei giocatori in quel ruolo. L’arrivo di Aurelio ha dato freschezza e vivacità, ma serve di più. Lo sa il direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, che sta sondando infatti diversi profili.

Tra questi quello di Giacomo Quagliata, terzino sinistro nato a Palermo che ha giocato l’ultima stagione in A con la maglia della Cremonese. Nella massima serie ha collezionato 20 presenze per un totale di 690 minuti. I grigiorossi lo hanno prelevato dall’Heracles, squadra che milita nella massima divisione del campionato olandese. Un palermitano che non ha mai indossato la maglia rosanero, nemmeno quella delle giovanili.

L’altro nome per rinforzare i binari esterni è quello di Salvatore Molina. Trentuno anni, il suo contratto scadrà a giugno 2023. L’ultima stagione con la maglia del Bari in serie B, dove ha collezionato 13 presenze di cui 2 ai playoff. Sarebbe un buon colpo a parametro zero, ma al momento è stato fatto soltanto un sondaggio. In serie cadetta vanta 226 apparizioni impreziosite da ben 2 gol e 35 assist. Due nomi importanti, per alimentare le corsie esterne del Palermo, visto che il futuro di Sala è incerto e Valente non potrà giocare tutte le partite in un ipotetico 3-5-2. In attacco, poi, la lista di nomi è davvero ampia: ci sono Favilli, Tramoni, Coda e Nasti. Da oggi, si aggiunge però anche una vecchia conoscenza del club rosanero. Si tratta di Antonino La Gumina, di proprietà della Sampdoria ma in forza al Benevento nell’ultimo campionato di serie B. Ventisette gettoni e solo 3 gol per lui. Lo scorso anno ha fatto meglio con il Como, dove ha realizzato 9 reti in totale e 3 assist. Più che un’idea, per quello che come detto sarebbe un grande ritorno. La Gumina è infatti cresciuto nel settore giovanile del Palermo fino alla formazione Primavera. Con la casacca rosanero anche quattro presenze in serie A e ben 35 in serie B. Non ci sarà nessuna vera trattativa, almeno fino a quando non si conoscerà il futuro della Sampdoria. Tradotto: bisogna capire se il club blucerchiato si iscriverà al prossimo campionato di serie B (ci sono buone possibilità) o meno. Nel primo caso si dovrà intavolare una vera e propria trattiva con la società doriana, nel secondo caso il palermitano potrebbe arrivare da svincolato. Un discorso analogo a quello di Verre, il cui riscatto è ancora incerto.

