Palermo, riscatti complicati per Tutino e Verre ma Rinaudo non molla

Sempre più incerto il futuro di Verre e Tutino con la maglia del Palermo. Difficile che i due restino in rosanero anche nella prossima stagione, ma il direttore sportivo, Leandro Rinaudo, non vuole arrendersi. I due calciatori sono arrivati in prestito a gennaio rispettivamente da Sampdoria e Parma, entrambi con diritto di riscatto. Il Palermo vorrebbe esercitarlo, ma ci sono parecchi (forse troppi) nodi da sciogliere.

Per l’attaccante napoletano, Rinaudo cerca lo sconto dal Parma: al momento 3 milioni, questa la richiesta del club ducale. E sono troppi. La dirigenza rosanero sta lavorando per un rinnovo del prestito. Unica via, sembra di capire, per trattenere il giocatore. Per il centrocampista 29enne romano, il futuro dipende invece dalla stessa Sampdoria. Dopo le vicende extra campo che hanno coinvolto il club blucerchiato, infatti, l’iscrizione al prossimo campionato di serie B non è così scontata. Nemmeno dopo che Radrizzani ha praticamente chiuso per l’acquisizione della società: ci sono infatti diversi nodi da sciogliere sul fronte debitorio. Quindi se la Sampdoria non dovesse partecipare al prossimo campionato, Verre si libererebbe a zero, in caso contrario il Palermo sarebbe disposto a trattare con il club di Genova ma senza fare follie. Insomma anche in questo caso, il club di viale del Fante eserciterebbe il riscatto soltanto ad un prezzo accessibile.

Sostituire questi due profili, in fondo, non sarebbe poi nemmeno troppo complicato. Entrambi non hanno entusiasmato e hanno condotto 4 mesi all’insegna della discontinuità. Soprattutto Verre. Gli infortuni sono stati una discriminante importante nella valutazione complessiva, ma è certo che da lui il popolo rosanero si aspettava di più. Il ricordo più bello quel gol da centrocampo segnato al Barbera contro il Frosinone. Poi niente di trascendentale, nulla che abbia mai fatto davvero la differenza.

Lo stesso si può dire di Tutino: solo 3 gol ma anche tantissimi errori sotto porta che al Palermo sono costati punti importanti. Ottocentosettantadue minuti complessivi e 18 presenze in bacheca con la maglia rosanero. Trentacinque in stagione, se si considera l’esperienza a Parma. In due, ben 1.819 minuti e 4 reti. Il Palermo proverà a dare loro una seconda possibilità, senza spese folli ed in linea con il budget messo a disposizione da City Group per il mercato: circa 20 milioni di euro.

