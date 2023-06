Misilmeri calcio, si dimettono presidente, direttore sportivo e allenatore: "Ambizioni diverse"

Terremoto in casa Don Carlo Misilmeri, squadra di calcio del Palermitano che milita nel campionato di Eccellenza: in meno di 24 ore hanno dato le dimissioni il presidente del club, il direttore sportivo e l'allenatore.

"Gli impegni di lavoro ma soprattutto le vedute diverse con la restante parte della società mi hanno spinto a prendere questa decisione - spiega a gds.it Antonio Cottone, presidente dimissionario del Don Carlo -. Obiettivi sportivi diversi, non siamo in sintonia. Ho deciso di rimanere per un altro anno come sponsor perché è giusto che vada tutelata la società, anche a fronte di piccoli debiti, e per non dare un taglio netto e definitivo. Ciò è indicativo del fatto che i rapporti sono comunque sereni. Se a fronte di un'ambizione ce n'è un'altra che non corrisponde, nulla osta questa decisione".

A dire addio al club anche il direttore sportivo Aurelio Lo Bianco e l'allenatore Davide Boncore: "Le loro dimissioni - chiarisce Antonio Cottone - sono legate al fatto che erano persone portate da me e abituate a vincere. Boncore è un allenatore di primissimo livello per la categoria, uno che non è mai sceso in Eccellenza, ma è chiaro che a fronte di uno staff dirigenziale di un certo tipo ci deve essere una contrapposizione che deve corrispondere in termini di investimenti calcistici. Investimenti che io voglio fare e altri no. Non c'è nulla di male - prosegue Cottone - penso che sia nell'ordine delle cose. Forse ci si rende conto che Misilmeri non può fare la serie D a livello logistico e strutturale. E in effetti è vero. La controparte magari pensa che andando in serie D nascerebbero problemi per trovare strutture in cui andare a giocare ogni settimana e giustamente, davanti a tali circostanze, anche io faccio un passo indietro. Che si investa per le giuste aspettative, anche se Misilmeri a mio avviso meriterebbe la D. Sono punti di vista diversi".

Nei prossimi giorni il direttivo, composto dalla vecchia dirigenza misilmerese, eleggerà un nuovo presidente che dovrebbe essere un membro dello staff. Gli investimenti di Antonio Cottone, invece, dovrebbero riversarsi in un'altra società di calcio siciliana, ma al momento il proprietario della pizzeria La Braciera e presidente della Fipe-Confcommercio Palermo, non si sbilancia per scaramanzia: "Se si presenteranno delle occasioni - conclude - perché no. Ci sono in giro rumors per un club che non è del Palermitano, ma questo fine settimana me lo sto prendendo come pausa di riflessione, poi si vedrà".

© Riproduzione riservata