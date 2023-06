Giorni decisivi per Lucioni e Ceccaroni a Palermo, si pensa anche a Viviani

Sono giorni decisivi per portare in rosanero Fabio Lucioni. Il Palermo insiste per vincere la concorrenza e acquistare il 35enne di proprietà del Lecce, che ha però giocato al Frosinone nell’ultima stagione. Protagonista con i laziali, è stato uno degli artefici della promozione in serie A. La trattativa sarebbe stato avanzato. Potrebbe, quindi, essere il primo colpo della sessione estiva di calciomercato.

Duecentoventi presenze, 12 gol e 4 assist in serie B nel corso della sua carriera. Un vero e proprio esperto della categoria, ancora capace di rendere nel migliore dei modi. Potrebbe rinforzare un reparto, quello difensivo, troppo vulnerabile nell’ultimo campionato. A testimoniarlo sono i 49 gol presi. Oltre a Lucioni, il direttore sportivo insiste per Ceccaroni: anche lui uno dei primi nomi (insieme a quello di Lucioni) inseriti nel taccuino della dirigenza. Di proprietà del Venezia, a gennaio ha fatto le valigie destinazione Lecce, con cui ha però trovato pochissimo spazio: appena 2 presenze in serie A. Il difensore centrale vorrebbe cambiare aria e Palermo sarebbe una destinazione più che gradita.

La trattativa è nel vivo e i prossimi giorni potrebbero essere determinanti. Dalla difesa al centrocampo; il Palermo è al momento completo in quel reparto, dopo il rinnovo di Gomes, ma la possibile partenza di Damiani obbliga la dirigenza rosanero a piazzare almeno un’altra pedina. Il nome favorito è quello di Dimitri Bisoli del Brescia. Il club di Viale del Fante ha iniziato i dialoghi qualche giorno fa, ma si tratta di un’operazione non facile visto che la concorrenza, soprattutto in serie B, è davvero alta.

Un ruolo determinante potrebbero però averlo il suo agente, Giampiero Pocetta. Ex Palermo a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, potrebbe giocare un ruolo fondamentale per convincere definitivamente il ragazzo (già intenzionato ad accettare la piazza) a vestire la maglia rosanero. Di sicuro, il futuro è lontano dal Brescia, retrocesso in serie C al termine della doppia sfida playout contro il Cosenza. Per la mediana, l’ultimo nome saltato fuori è quello di Viviani. Ultima stagione al Brescia ma di proprietà del Benevento: Rinaudo, coadiuvato da Bigon, avrebbe già iniziato una trattativa per portarlo in rosanero.

