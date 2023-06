Palermo, obiettivo Ceppitelli per la difesa e in avanti si punta al ritorno di Vazquez

Il Palermo vuole rinforzare la difesa. Sul taccuino del direttore sportivo Leandro Rinaudo, è finito Ceppitelli. Il difensore ex Cagliari andrà in scadenza a giugno con il Venezia e resterà libero. Sarebbe un colpo importante per il pacchetto arretrato di Corini, che quest’anno ha rappresentato l’anello debole della rosa. Lo confermano i 49 gol subiti in stagione. Troppi, per una squadra che il prossimo anno vorrà puntare forte alla serie A.

Ceppitelli, 34 anni il prossimo agosto, ha collezionato 22 presenze con i veneti in questa stagione. Nella scorsa, ben 24 con il Cagliari in serie A. Con i sardi ben 188 presenze, la maggior parte delle quali nella massima serie. Sarebbe un rinforzo di esperienza per l’allenatore bresciano. Per la difesa, il nome forte resta anche quello di Cistana del Brescia. Con la retrocessione del club Lombardo è difficile che il terzino resti in biancoblù. Il Palermo potrebbe intavolare una trattativa all’inizio della prossima settimana. Con lui, così come per l’altro “bresciano” Bisoli.

Già accostato al Palermo lo scorso anno, il centrocampista gradirebbe la destinazione siciliana, spinto anche dal suo procuratore, Giampiero Pocetta, ex giocatore rosanero tra gli anni ‘80 e ‘90. Sempre viva la pista Szmyt, giocatore polacco del Warta Poznan di soli 21 anni. Attaccante e di buona prospettiva: può fare l’ala destra e la punta centrale. In avanti si monitora sempre Borges, gioiello di proprietà del Manchester City che con l’Under 23 vanta numeri impressionanti: ben 29 gol e 18 assist in tutte le competizioni. Il sogno resta poi Vazquez, che dopo l’eliminazione col suo Parma nella semifinale dei playoff (contro il Cagliari) si svincolerà a giugno, quando il suo contratto scadrà. Non è scontato che resti nel club ducale e un ritorno in rosanero sarebbe molto gradito.

