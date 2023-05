Nel Palermo tutti in vacanza, Lancini e Vido hanno già salutato

È arrivato il rompete le righe per il Palermo. La squadra rosanero ieri ha svolto l’ultimo allenamento e adesso potrà godere di qualche settimana di riposo prima di ripartire per la prossima stagione, un campionato nel quale bisognerà alzare l’asticella e puntare decisamente ad un posto più in alto in classifica. L’anno di consolidamento è ormai passato e, nonostante la delusione finale per non aver centrato i play-off, serve iniziare a programmare il futuro. È quello che sta già facendo la società, esattamente dal fischio finale della gara con le «rondinelle».

A dettare la linea sarà lo stesso club di viale del Fante che, nelle prossime ore, dovrebbe uscire con una comunicazione ufficiale nella quale la confermerà chiaramente la fiducia in Corini, col tecnico che va giudicato nel suo percorso biennale. Per il City il «Genio», in questo anno di consolidamento, ha costruito da zero basi importanti che consentiranno al Palermo di partire da una posizione migliore per affrontare la stagione. Tutto ciò ovviamente va unito all’innalzamento del livello per la prossima stagione sia negli investimenti sulla squadra, sia nelle strutture di supporto che sarà garantito dalla proprietà.

Sul piano sportivo sono quindi già iniziati i ragionamenti su come rinforzare la rosa e allargare l’organico aumentare il tasso qualitativo dello stesso in maniera tale da essere più competitivi e poter lottare per le posizioni di vertice. Saranno diversi i calciatori di questa stagione che nella prossima non indosseranno più la maglia rosanero, tanto che ieri ci sono stati diversi saluti e abbracci. Chi ci sarà certamente è Pigliacelli, autore di un’ottima stagione dove ha dimostrato di essere un portiere affidabilissimo per la categoria. E lo ha fatto a suon di prestazioni e parate da estremo difensore di altissimo profilo. «Un onore indossare questa - ha scritto sul suo profilo Instagram -. Un anno pieno di emozioni che solo una piazza come questo poteva darmi. Forza Palermo sempre!».

C’è chi - invece - ha già salutato tutti nei giorni scorsi, come ad esempio Lancini. Per lui quattro stagioni a Palermo, tre delle quali da protagonista. Poi, in questa stagione, sole quattro presenze per un totale di 101 minuti. Stessa cosa vale per Vido che in una storia su Instagram con una foto del mare di Mondello ha scritto: «Ultimi giorni». A corredo dell’immagine anche una faccina triste con la lacrima e un cuore. Una sorta di indizio che fa comprendere come difficilmente il suo futuro sarà in Sicilia.

Intanto, i tifosi del Palermo hanno scelto. È il capitano e bomber Matteo Brunori l’Mvp della stagione 2022-2023. Sono stati oltre 3.000 i supporter rosanero che lo hanno votato, con il numero 9 che ha superato per preferenze il portiere Pigliacelli e il compagno di reparto Soleri. Una sfida a tre tra gli unici calciatori che si erano aggiudicati l’Mvp del mese. Il tutto è stato realizzato tramite l’app ufficiale del Palermo, dove nel corso dell’anno sono stati circa 130.000 i votanti dei vari contest. L’applicazione è stata lanciata nell’estate del 2021 e vanta oltre 50.000 download, oltre 30.000 utenti registrati, con un apprezzamento pari a 4.9/5 negli store e una media di oltre 7.000 utenti attivi nel giorno gara.

