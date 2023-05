Palermo, miglior rosanero della stagione? I tifosi votano Brunori

Nonostante la delusione del mancato accesso ai playoff, la stagione di Matteo Brunori, capitano del Palermo, termina con una premiazione. L’attaccante rosanero è stato infatti votato come miglior giocatore della squadra, conquistando l’Mvp (Most valuable player). A scegliere il numero 9 sono stati i tifosi nell’app del club.

Ed è un riconoscimento importante per un vero e proprio leader in campo e fuori, che ci ha messo la faccia anche nei momenti più bui della stagione. L'esito della votazione non è certo una sorpresa, anche perché il capitano era stato indicato come Mvp del mese già in cinque occasioni nel corso del campionato.

«Al sondaggio - come si legge nei canali social del club di viale del Fante - hanno partecipato più di 3000 tifosi, che si aggiungono ai partecipanti di tutti i contest dell’anno, per un totale di circa 130.000 votanti durante il campionato».

L’attaccante ha segnato 17 gol in campionato, riconfermandosi dopo la straordinaria stagione 2021-2022 quando realizzò 29 gol tra stagione regolare e playoff. E per Brunori è anche pronto il rinnovo di contratto fino al 2027. Le parti sono a lavoro per raggiungere l'accordo definitivo.

© Riproduzione riservata