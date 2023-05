F3, torna in pista a Montecarlo il marinese Gabriele Minì: gli appuntamenti del week end

Torna la F3 nel prestigioso circuito di Montecarlo e torna anche Gabriele Minì, per il quarto appuntamento del mondiale. Il marinese della HitechGP gareggerà per garantirsi punti importanti per il campionato, la cui graduatoria generale risulta estremamente “compatta”, soprattutto nella top cinque. Un buon risultato a Monaco gli garantirebbe un salto importante nel confronto diretto con Gabriel Bortoleto (Trident), Gabriel Saucy (ArtGP) e Dino Beganovic(Prema).

In classifica, il brasiliano della Trident occupa la vetta con all’attivo 58 punti, seguito a quota 38 dallo svizzero della ArtGP. In terza posizione lo svedese della Prema (28) con a pari punti proprio il Minì.

Il giovane pilota, 18 anni, dopo il podio conquistato in Australia, vuole continuare a stupire e il circuito cittadino per eccellenza potrebbe davvero fare al caso suo, visto il suo talento. Oggi alle 13.25 prime prove libere, domani dalle 11 le qualifiche, sabato alle 10.55 la gara sprint e domenica alle 7.55 la Feature Race.

