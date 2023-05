Palermo, prolungamento di contratto vicino per il portiere Mirko Pigliacelli

Il Palermo che verrà ripartirà da Mirko Pigliacelli. Il club e l’agente del giocatore hanno avviato una trattativa per il prolungamento del portiere. L’ex Craiova rinnoverebbe di un altro anno, ovvero fino al 2026. Un modo per blindare il numero 22 arrivato questa estate dal campionato rumeno.

Aveva firmato fino al 2025, ma la società rosanero non vuole perdere altro tempo e ha deciso di prolungare ancora di 12 mesi, per evitare che il prossimo anno il ragazzo si avvicini troppo alla scadenza. Un segnale di continuità progettuale e di programmazione. E Pigliacelli non è il solo per cui si lavora ad un rinnovo di contratto: nei piani del club c’è anche Buttaro, in scadenza nel 2025. Da indiscrezioni l’accordo sarebbe di un prolungamento biennale, fino al 2027.

Quest’anno per lui 17 presenze in campionato, impreziosite da un gol; quello del momentaneo vantaggio, a Como, nel match poi terminato 1-1 (Cerri rispose su rigore per i lombardi).

Nessuno conta peró più gettoni di Pigliacelli in questa stagione in maglia rosanero. Quaranta apparizioni in totale, di cui 2 in Coppa Italia. Dieci clean sheet per un totale di 3.420 minuti giocati. Spesso decisivo, parate importanti che hanno il più delle volte portato punti pesanti.

Fino al 2027 dovrebbe rinnovare anche Claudio Gomes: le parti sono in contatto e a giorni potrebbe trovarsi l’intesa definitiva. Il giocatore ha impiegato qualche settimana per ambientarsi ma poi ha preso in mano le chiavi del centrocampo. Ora la società vuole blindarlo.

© Riproduzione riservata