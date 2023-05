Giovanni Tedesco conquista la Coppa di Malta col Birkirkara, secondo trofeo lontano dall'Italia

Palermo brilla anche a Malta: il tecnico Giovanni Tedesco ha vinto la coppa di Malta con il Birkirkara, battendo il Marsaxlokk. Per l'allenatore palermitano, che da giocatore ha vestito anche i colori della sua città natale, si tratta del secondo trofeo da allenatore: già nel 2017 aveva vinto la Coppa di Malta allenando il Floriana. Il trofeo arriva a pochi giorni dalla morte del padre, Giuseppe, storico guardiano dei campi del Malvagno situato all'interno del parco della Favorita a Palermo ed è a lui che l'allenatore avrà pensato alzando al cielo la coppa.

Ieri, Giovanni Tedesco si è tolto una nuova soddisfazione a Malta: il match è terminato con il punteggio di 2-0 in favore dei padroni di casa, grazie alle reti messe a segno da Forestero al 77′ e all’autogol di Bonanni all’85’. Per il Birkirkara si tratta del sesto trofeo vinto: l’ultima volta è stata nel 2015, nel match vinto contro l’Hibernians.

Per Giovanni Tedesco, che nel 2016 è stato per qualche mese allenatore in prima e in seconda del Palermo, un nuovo successo in terra straniera, in attesa dei Malta FA Awards 2023, che verranno assegnati il prossimo 5 maggio. La Malta FA ha infatti annunciato l'elenco definitivo dei candidati per conquistare il premio come allenatore dell'anno e tra i candidati è presente anche l'italiano Giovanni Tedesco, ex giocatore tra le altre di Fiorentina, Salernitana, Genoa e Palermo.

La nomina, annunciata la settimana scorsa, è arrivata dopo il secondo posto in campionato e la conseguente qualificazione ai preliminari di Conference League con un turno di anticipo e la conquista della finale di coppa nazionale, vinta ieri. Gli altri due in lizza sono Branko Nisevic, allenatore degli Hamrun Spartans, campione di Malta, e Oliver Spiteri, tecnico di Balzan.

